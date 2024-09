Nächtlicher Einsatz: Feuerwehren wurden zu Unfall alarmiert

Veröffentlicht am 10. September 2024, 09:09 / ©Freiwillige Feuerwehr Krems

Am 9. September, gegen 22 Uhr, kam es in den Kremser Reihen in Fahrt Richtung Voitsberg zu einem Verkehrsunfall. „Verletzte gab es dabei zum Glück nicht“, berichten die Einsatzkräfte. Die Unfallstelle wurde von den Einsatzkräften abgesichert, ein Auto aus dem Gefahrenbereich geschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Dazu musste die Straße komplett gesperrt werden. Nach etwa 1,5 Stunden konnten die 21 Kameradinnen und Kameraden der eingesetzten Feuerwehren Krems und Gaisfeld unter Einsatzleiter OBI Kraxner wieder einrücken.