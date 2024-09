Mord in Vorarlberg: Frauenleiche war wohl Opfer von Gewalttat

Am Sonntag, den 8. September 2024, wurde gegen 13 Uhr in Kennelbach am Ufer der Bregenzer Ache eine Leiche aufgefunden. Die Polizei wurde alarmiert und begann umgehend mit der Spurensicherung. Am folgenden Tag, dem 9. September 2024, leitete die Staatsanwaltschaft Feldkirch eine Obduktion des Leichnams ein. Die vorläufigen Ergebnisse legen nahe, dass die unbekannte Frau möglicherweise Opfer einer Gewalttat wurde.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Identität der verstorbenen Frau konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Ermittlungen zur Klärung ihrer Identität und der Umstände ihres Todes werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg geführt. Aktuell werden umfangreiche Spurenauswertungen durchgeführt und mögliche Zeugen befragt. Weitere Details zur Todesursache und zu den Umständen der Tat bleiben vorerst aus ermittlungstaktischen Gründen geheim.

Zeugenaufruf: Hinweise gesucht

Die Polizei ruft alle Personen auf, die in der vergangenen Woche im Bereich der Achstraße in Kennelbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer +43 59133 80-3333 beim Landeskriminalamt in Bregenz abgegeben werden. Jede Information könnte entscheidend für die Aufklärung des Falls sein.