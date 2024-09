Teuerung: Steirischer AK-Bildungsscheck wird erhöht

Der AK Steiermark ist es seit jeher ein großes Anliegen, ihre Mitglieder bei der Weiterbildung zu unterstützen und finanziell zu fördern. Seit vielen Jahren ist der AK-Bildungsscheck ein fixer Bestandteil der zahlreichen Förderungen für die Mitglieder der steirischen Arbeiterkammer. Zweimal im Jahr wird er als Unterstützung für das persönliche Weiterkommen per Post zugeschickt. Einzulösen ist der Bildungsscheck bei gekennzeichneten Kursen der Volkshochschule Steiermark sowie beim bfi Steiermark.

Auf Teuerung reagiert

Die Preisentwicklung der letzten Jahre machte auch vor den Kosten für die Fortbildungen nicht Halt: Durch steigende Betriebskosten für die Kursräumlichkeiten oder höhere Honorare für Trainerinnen und Trainer mussten auch die Preise für die Fortbildungen angepasst werden. „Bildung darf keine Frage der Leistbarkeit sein. Daher war es nötig, den Wert des Bildungsschecks anzuheben“, so AK-Präsident Josef Pesserl.

Viele neue Kurse buchbar

„Die Volkshochschule Steiermark präsentiert sich als moderne und nachhaltige Schnittstelle für Bildung und lebensbegleitendes Lernen mit einem alle Lebensbereiche umfassenden Angebot“, sagt VHS-Geschäftsführer Christof Kröpfl. Hervorragende Referentinnen und Referenten entführen in eine Welt der Bewegung, der Kreativität, der Sprachen, der fremden und vertrauten Kulturen oder geben Einblick in das aktuelle gesellschaftliche und politische Geschehen. Das alles in Form von Seminaren, Modulen, Kursen, Lehrgängen oder bei Veranstaltungen – vor Ort an zahlreichen Standorten steiermarkweit oder online.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 09:44 Uhr aktualisiert