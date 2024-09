Grazer Citypark lädt zum Kinder-Spielzeug-Flohmarkt

Beim Kinder-Spielzeug-Flohmarkt am Panorama Platz bieten rund 60 junge Verkäufer im Alter von 6 bis 14 Jahren ihre ehemaligen Lieblingsstücke zum Verkauf an.

Veröffentlicht am 10. September 2024, 09:46 / ©pexels/Mike Bird

Beim Kinder-Spielzeug-Flohmarkt am Panorama Platz bieten rund 60 junge Verkäufer im Alter von 6 bis 14 Jahren ihre ehemaligen Lieblingsstücke zum Verkauf an – von LEGO-Burgen über Bücher bis hin zu Stofftieren und vielem mehr.

Kinder-Spielzeug-Flohmarkt im Citypark

Die jungen Verkäufer haben ihre Kinderzimmer durchstöbert und sich von Spielzeugen getrennt, die nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Hier gibt es für jeden etwas zu entdecken: gut erhaltene Spiele, Bücher, Kuscheltiere, Baukästen und vieles mehr, alles zu kleinen Preisen. Dieser Flohmarkt bietet nicht nur die Gelegenheit, tolle Spielzeuge zu finden, sondern auch ein besonderes Einkaufserlebnis für die ganze Familie. Gleichzeitig unterstützen die Besucher die jungen Händler dabei, ihr Taschengeld aufzubessern – und das ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. „Der Spaß steht beim Kinder-Spielzeug-Flohmarkt an erster Stelle. Zudem fördern wir den Gedanken des Wiederverwendens, indem wir dem Spielzeug eine zweite Chance geben. Und die Einnahmen der Kids werden entweder gespart oder zum Teil noch am selben Tag in unseren Shops umgesetzt“, freut sich Center-Manager Wolfgang Forstner auf den Flohmarkt.

Kinder Spielzeug-Flohmarkt Fr., 20. September 14.30-17 Uhr

Sa., 21. September 9.30-13 Uhr

Wo: Panorama Platz, City Park

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 10:15 Uhr aktualisiert