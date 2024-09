Psychiatrische Hilfe für Kinder: Wien eröffnet neues Ambulatorium

Veröffentlicht am 10. September 2024, 10:12 / ©Pixabay / Rudy and Peter Skitterians

In Wien-Floridsdorf wird bis Ende des Jahres das vierte Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulatorium eröffnet. Diese neue Einrichtung wird wichtige zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten bieten und damit den steigenden Bedarf an psychiatrischer Versorgung für junge Menschen in Wien abdecken. Laut Peter Hacker, Stadtrat für Gesundheit und Soziales, ist dies ein bedeutender Schritt in der Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche in der Stadt. Die Finanzierung wird zur Hälfte von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) übernommen.

Fortschritt im Psychiatrischen Versorgungsplan

Mit der Eröffnung des neuen Ambulatoriums wird der Psychiatrische und Psychosomatische Versorgungsplan (PPV) weiter umgesetzt. Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, betonte, dass das Ziel darin besteht, eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Das Ambulatorium wird bis zu 600 Kinder und Jugendliche jährlich betreuen und bietet sowohl ambulante als auch tagesklinische Behandlungen an.

ÖGK lobt frühzeitige Intervention

Martin Heimhilcher, Vorsitzender der ÖGK in Wien, hob hervor, dass die neue Einrichtung in Floridsdorf es ermöglicht, frühzeitig auf psychische Belastungen zu reagieren. Die ambulante Behandlung trägt dazu bei, dass junge Patienten gezielt und wohnortnah betreut werden können. Dies soll eine umfassende und nachhaltige Gesundheitsversorgung für die jungen Menschen in Wien gewährleisten.

Erweiterte psychosoziale Angebote

Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, erklärte, dass der First Level Support (FLS) eine wesentliche Anlaufstelle für Krisensituationen darstellt. Der FLS bietet telefonische Beratung, Akuthilfe und Krisenintervention und vermittelt betroffene Familien schnell an die passenden Einrichtungen und Angebote. Das neue Ambulatorium wird von Dr. Caroline Di Maria geleitet, die zuvor an der Charité – Universitätsmedizin Berlin tätig war. Die Einrichtung wird ein regionales Kompetenzzentrum für Borderline-Persönlichkeitsstörungen und bietet für Jugendliche mit dieser Erkrankung eine geeignete ambulante Behandlung. Dies ermöglicht eine Integration der Therapie in den Alltag der Betroffenen und fördert ihre Selbstständigkeit.

Team und Serviceinformationen Das Team des neuen Ambulatoriums besteht aus Fachärztinnen, Sozialarbeiterinnen, Psycholog*innen und weiteren Fachleuten. Die Einrichtung wird unter der Adresse Karl-Waldbrunnerplatz 1A/2. OG, 1210 Wien geführt. Der First Level Support ist werktags von 8 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 01/31 330 oder per E-Mail [email protected] erreichbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 10:15 Uhr aktualisiert