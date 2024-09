Seit einem Monat verschwunden: Von Bodo Hell fehlt jede Spur

Seit dem 9. August am Dachstein vermisste Bodo Hell konnte trotz einer umfassenden Suchaktion nicht aufgefunden werden. Der Verlust des 81-jährigen Künstlers, der 45 Jahre lang im Sommer als Senner am Dachstein arbeitete, trifft die Literatur- und Kunstszene tief. Seine einzigartige Mischung aus Neugier, sprachlicher Brillanz und umfangreichem Wissen machte ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit.

Ein Lebenswerk von außergewöhnlicher Vielseitigkeit

Bodo Hell wurde am 15. März 1943 in Salzburg geboren und bildete sich an verschiedenen Institutionen weiter, darunter das Mozarteum in Salzburg und die Universität Wien. Sein Werk umspannt ein breites Spektrum von Texten über Fotografien und Filme bis hin zu Musikalben und Theaterstücken. Hell wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Rauriser Literaturpreis und der Österreichische Kunstpreis für Literatur.

Aktuelle Werke und letzte Publikationen

Sein jüngstes Werk, „Begabte Bäume“, das 2023 veröffentlicht wurde, ist ein literarisches Herbarium, das auf der Longlist des Österreichischen Buchpreises stand. Dieses Werk spiegelt Hells besondere Fähigkeit wider, verschiedene Kunstformen zu verbinden und seine Leser auf eine tiefgehende Reise mitzunehmen. Bodo Hells Schaffen wird als Bereicherung für die Kulturszene in Erinnerung bleiben. Seine Kunst sollte, wie er selbst sagte, nicht nur Bestätigungen für bestehendes Wissen liefern, sondern auch die Menschen bereichern und weiterbringen. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke in der literarischen und künstlerischen Welt.