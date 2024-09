Cool: Pratermuseum eröffnet mit Festakt, Führungen und Nino-Konzert

Das neue Pratermuseum und der frisch benannte Pratermuseumsplatz laden am 14. und 15. September zu einem bunten Open House ein, das mit Führungen, Vorträgen und einem Konzert von Der Nino aus Wien gefeiert wird.

Der Vorplatz des neu eröffneten Pratermuseums wird am kommenden Samstag offiziell zum Pratermuseumsplatz benannt. Zur Feier dieses Ereignisses findet am Wochenende des 14. und 15. September ein großes Open House statt. Besucher sind eingeladen, bei freiem Eintritt an einem abwechslungsreichen Programm teilzunehmen.

Vielfältige Veranstaltungen am Eröffnungswochenende

Der Auftakt zum Fest beginnt bereits am Freitagabend, dem 13. September, mit interessanten Vorträgen zur Geschichte des Praters. Ab 18 Uhr werden unter anderem die Themen „Ein Psychoanalytiker im Prater“ von Helmuth Figdor und „Der Kasperl: Ein ‚echter‘ Wiener“ von Elsbeth Wallnöfer behandelt. Diese Veranstaltungen bieten einen faszinierenden Einblick in die kulturelle Geschichte des Wiener Praters.

Festakt und Führungen am Samstag

Der Samstag, 14. September, beginnt mit dem Festakt zur Benennung des Pratermuseumsplatzes, bei dem unter anderem Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und weitere Vertreter anwesend sein werden. Im Anschluss daran können Besucher an mehreren informativen Führungen teilnehmen, die sich verschiedenen Aspekten des Praters widmen. Highlights sind unter anderem Führungen zu „Mozart, Hader, Jelinek: Der Prater in Literatur, Film und Musik“ und „Der Wiener Prater und die Weltausstellung 1873“.

Abschluss mit Konzert am Sonntag

Am Sonntag, dem 15. September, geht das Open House mit einer Reihe weiterer Führungen und einem besonderen Highlight zu Ende: Um 17 Uhr tritt Der Nino aus Wien auf. Das Konzert, das auch Natalie Ofenböck als Special Guest präsentiert, bildet den krönenden Abschluss des Wochenendes. Das ganze Wochenende über werden Stelzengeher und die Schauspielerin Inge Schwab als Ausruferin für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Das Pratermuseum bietet somit ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie und einen gelungenen Abschluss der Feierlichkeiten.