An dieser Villacher Schule gibt es ein Handyverbot

Immer wieder eine heiße Diskussion wert, das Handyverbot an Schulen. Eine Villacher Schule hat dies nun eingeführt. Das Smartphone muss im Unterricht auf den Tisch oder die Fensterbank gelegt werden und ausgeschaltet sein.

Handyverbot an der HTL Villach

Die Schüler an der HTL Villach haben ein Handyverbot im Unterricht. Das heißt, sie müssen ihr Smartphone entweder auf den Tisch, die Fensterbank legen oder in ihr Tasche stecken. Es muss zudem ausgeschaltet werden. In der Pause bekommen dürfen sie es ganz normal verwenden. HTL-Direktor Peter Kusstatscher hat sich über dieses Verbot mit 5 Minuten unterhalten.

Seit Schulstart gilt das Handyverbot

„Seit Schulstart gibt es das neue Verbot. Natürlich gilt dies nur im Unterricht und Ausnahmen gibt es auch“, sagt Kusstatscher. So darf das Smartphone natürlich verwendet werden, wenn es als Arbeitsmittel, wie beispielsweise zum APP programmieren oder für Recherchen genutzt wird. Das kommuniziert der zuständige Lehrer mit den Schülern. Auch wenn jemand für zu Hause, bei Notfällen, erreichbar sein muss, darf derjenige das Handy eingeschaltet lassen. „Sollte sich ein Schüler nicht an das Handyverbot halten, wird es ihm natürlich nicht abgenommen. Aber er bekommt eine Eintragung in das Klassenbuch und bei der dritten, hat derjenige dann ein Gespräch mit mir als Direktor“, erklärt Kusstatscher.

Gemeinsamer Beschluss von Lehrern, Eltern und Schülern

Das Handyverbot hat nicht der Direktor allein entschieden, es war ein gemeinsamer Beschluss von Lehrern, Eltern und auch Schülern. „Sogar Schülervertreter sind auf mich zugekommen und haben das Verbot begrüßt“, sagt er. Prinzipiell sind die Jugendlichen natürlich nicht alle begeistert davon, das Smartphone abzugeben, aber generell soll es ihnen gefallen, dass sie nicht mehr durch die Nebengeräusche der Nachbarn abgelenkt werden. Denn das Handyverbot soll vor allem eines bringen: Dass sich Schüler wieder besser auf den Unterricht konzentrieren können und nicht abgelenkt werden, durch Social Media, Nachrichten und Co. So können sie den Lehrern ungestört folgen und verstehen den Stoff besser.

Bist du für ein Handy-Verbot an Schulen? Ja Nein Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Penz nicht generell gegen ein Handyverbot“

Kusstatscher möchte auch betonen, dass die Bildungsdirektorin Isabella Penz, nicht generell gegen ein Handyverbot in Schulen sei. „Sie ist nur gegen ein generelles Handyverbot. Wenn ein Smartphone als Arbeitsmittel verwendet wird, ist es ja dann kein durchgängiges Verbot“, erklärt er. Und jede Schule habe derzeit das Recht eigene Regelungen dazu aufzustellen.

Das sagt der Kärntner Bildungs-Landesrat zum Handyverbot

Seit diesem Wochenende gilt an allen niederländischen Schulen ein komplettes Handyverbot. Die Diskussion darüber greift jetzt auch auf Österreich über. Der Kärntner Bildungs-Landesrat Daniel Fellner erteilt einem völligen und von oben herab verordneten Handyverbot eine Absage. Der Griff und der Blick zum Smartphone – allgegenwärtig, nicht nur an den Schulen. Schnell mal die sozialen Plattformen checken. Schnell mal die E-Mails und WhatsApp überprüfen. Schnell mal was googeln, was man in den nächsten Stunden eventuell brauchen könnte. All das sind Phänomene, die den Schulalltag immer stärker prägen. Als raus mit den Handys aus den Schulen?

„Da braucht es kein neues Gesetz“

„Nein, nicht in dieser von oben herab verordneter Form“, so Bildungs-Landesrat Daniel Fellner zu 5 Minuten. Der SPÖ-Politiker verweist in diesem Zusammenhang auch auf die bereits umfassend verwirklichte Schulautonomie. „Es kann ja theoretisch jetzt bereits an jeder Schule autonom über so ein Handyverbot entscheiden werden. Da braucht es gar kein neues Gesetz.“ Man müsse auch bedenken, dass viele in der Schule anfallenden administrativen Dinge bereits digital abgewickelt werden, so Fellner. Als Beispiel nennt er etwa Stundenplanänderungen. All das müsse man berücksichtigen und auch den Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit den Smartphones beibringen.