Wau! Graz ist ab jetzt „Tierfreundliche Gemeinde“

Egal ob Haustier, Wildtier oder Nutztier – das Wohl der Tiere ist vielen Grazern ein großes Anliegen ist. Nun wurden erstmals auch Gemeinden für ihr Tierschutz-Engagement öffentlichkeitswirksam ausgezeichnet.

Sonderpreis für Graz

Aufgrund der Sonderstellung von Graz als Landeshauptstadt und der Qualität der eingereichten Tierschutz-Projekte, verleiht das Land Steiermark einen Sonderpreis an die Stadt. Unter den eingereichten Projekte der Stadt Graz ist die Kitzrettung mittels Drohne und Wärmebildtechnik, die das Veterinärmanagement der Stadt Graz alljährlich allen Landwirt:innen in Graz und Umgebung kostenlos anbietet. Außerdem die App „Tier geht’s gut in Graz“, mit der Tierschutzvergehen und Beobachtungen einfach gemeldet werden können, sowie der Grazer Hundestadtplan. Bürgermeisterin Elke Kahr zeigt sich geehrt: „Tierschutz ist uns in der Stadt über Parteigrenzen hinweg wirklich ein Anliegen. Deshalb schätzen wir diese Auszeichnung und auch die Zusammenarbeit mit dem Land sehr“. Stadträtin Claudia Schönbacher betont die Anerkennung für die vielen Ehrenamtlichen: „Tierschutzarbeit ist vor allem ehrenamtliche Arbeit. Diese Auszeichnung zeigt große Anerkennung für die ehrenamtlichen Helfer:innen in den Organisationen“.

Tierfreundliche Gemeinde

Teilnahmeberechtigt am „Tierschutzpreis für Gemeinden“ waren alle steirischen Gemeinden, Marktgemeinden und Stadtgemeinden. Bereits umgesetzte Projekte wurden mit einer kurzen Projektbeschreibung eingereicht und von einer Fachjury bestehend aus Vertreter:innen von Städtebund, Gemeindebund und Tierschutzombudsstelle bewertet. Die sieben Preisträger-Gemeinden erhalten neben einer Trophäe und Tierfuttergutscheinen auch die Bezeichnung „Tierfreundliche Gemeinde Steiermark 2024″, die nun ein Jahr lang getragen werden darf. „Mit dem Landeswettbewerb rücken wir tierfreundliche Gemeinden für ihr gemeinnütziges Engagement in den Fokus. Viele Kommunen gehen bereits als Tierschutz-Vorbilder voran und dieses Engagement soll natürlich auch andere Gemeinden dazu anregen, sich für das Wohl der Tiere zu engagieren“, erklärt Tierschutzreferent LH-Stv. Anton Lang, Initiator des Landeswettbewerbs, „die sieben Preisträger-Gemeinden haben uns mit ihren vielseitigen Projekten sehr beeindruckt. Herzlichen Dank für dieses außerordentliche Engagement für den Tierschutz!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 11:42 Uhr aktualisiert