Nach Brand klickten die Handschellen: Großer Polizei-Einsatz in Spittal

Wie berichtet, wurden die Freiwillige Feuerwehren Spittal an der Drau, Baldramsdorf und St. Peter-Spittal am Dienstagmorgen zu einem Brandeinsatz in der Ponauer Straße in Spittal an der Drau alarmiert. „Rund 70 Florianis waren im Einsatz, um einen Nebengebäudebrand und gleichzeitig einen Garagenbrand am selben Grundstück zu löschen“, erklärte Hauptbrandinspektor Walter Egger vom Bezirksfeuerwehrkommando Spittal an der Drau gegenüber 5 Minuten. Im Zuge dessen soll es nun auch zu einer Festnahme gekommen sein.

Großer Polizei-Einsatz in Spittal an der Drau

Vor Ort waren neben Polizeistreifen aus dem Bezirk auch das Landeskriminalamt und das Einsatzkommando COBRA. Laut mehreren Medienberichten laufen die Ermittlungen bezüglich Brandstiftung auf Hochtouren. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 12:23 Uhr aktualisiert