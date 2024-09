Rotes Kreuz Steiermark präsentiert neue Notrufuhr

Das passende Notrufsystem für jede Lebenssituation: Das bietet die Rufhilfe des Roten Kreuzes bereits fast 9.000 Menschen in der Steiermark. Die Rufhilfe-Lösungen stehen dabei in vier praktischen Varianten zur Verfügung: Zwei stationäre Varianten bieten Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Über ein stationäres Basisgerät und einen Handsender kann in der eigenen Wohnung der Notruf abgesetzt werden. Dieses Angebot wird durch eine mobile Variante und ab sofort auch durch die neue Notrufuhr Livo ergänzt.

So funktioniert die neue Notrufuhr

Durch das Design ist „Livo“ im Gegensatz zu den drei weiteren Rufhilfe-Varianten nicht als Notrufsystem erkennbar, bietet aber genauso Sicherheit in allen Lebenslagen. In ihrer Funktionsweise setzt die neue Notrufuhr des Roten Kreuzes auf das bereits bewährte Rufhilfe Konzept: Durch das Drücken der Krone an der Seite der Uhr wird ein Notruf abgesetzt und Sprechkontakt mit der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes Steiermark hergestellt. Gleichzeitig zum Notruf werden die aktuellen Standortkoordinaten übermittelt und notwendige Maßnahmen eingeleitet. Praktisch: Im Vergleich zu den bisherigen Angeboten der Rufhilfe ist bei der Livo Notrufuhr keine Basisstation mehr erforderlich. Wie die weiteren Rufhilfe-Systeme kann auch die Livo in der gesamten Steiermark eingesetzt werden. Wichtig außerdem: Livo ist die einzige Notrufuhr, die ihre Teilnehmer direkt mit der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes in der Steiermark verbindet.

©RK/Kundigraber Am Bild ist die klassische Notrufuhr zu sehen.

„Fühle mich frei und sorglos“

Elisabeth P. vertraut im Rahmen eines Nutzertests bereits seit drei Monaten auf die neue Livo – und beschreibt ihre Erfahrungen damit wie folgt: „Ich bin gerne eigenständig und wenn es etwas zu tun gibt, erledige ich das am liebsten selbst. Bisher habe ich mich schon mit der stationären Rufhilfe in meinem Wohnbereich abgesichert – es kann ja immer etwas passieren. Vor kurzem bin ich dann aber auf die neue Livo des Roten Kreuzes umgestiegen. Mit ihr fühle ich mich auch bei der Gartenarbeit frei und sorglos. Das macht sie zur idealen Begleitung in meinem Alltag!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 13:40 Uhr aktualisiert