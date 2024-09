Wow: Zehnjährige Laura rettete Buben (4) das Leben

Die zehnjährige Laura Brunner nahm die Situation aus dem Augenwinkel wahr und reagierte sofort so, wie sie es bei einem Erste-Hilfe-Kurs der Samariterjugend gelernt hatte. Sie sprang beherzt hinterher, zog den Buben gerade noch rechtzeitig an die Wasseroberfläche und aus dem 1,3 Meter tiefen Pool.

Laura wurde ausgezeichnet

Für diesen geistesgegenwärtigen Einsatz wurde Laura von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher in der Kaiserlichen Hofburg von Innsbruck mit der silbernen Tiroler Lebensrettungsmedaille ausgezeichnet. Sie zeigt auf der Vorderseite einen Adler und auf der Rückseite die Inschrift „Für Rettung aus Lebensgefahr – das Land Tirol“. Die Medaille hat in Lauras Zimmer einen Ehrenplatz.

Vorfälle wie diese zeigen: Es ist nie zu früh, helfen zu lernen! In der Samariterjugend werden bereits Kindern und Jugendlichen die Grundkenntnisse der Ersten Hilfe spielerisch vermittelt.

Grundkenntnisse regelmäßig auffrischen!

Die meisten Österreicher machen erst im Zusammenhang mit der Führerscheinprüfung Bekanntschaft mit der Ersten Hilfe. Oft ist der letzte Kurs schon lange her, das Wissen über die Lebensrettung wird jahrelang nicht angewendet. Doch das beherzte Eingreifen der Ersthelfer ist entscheidend, denn gerade bei Schwerverletzten nach Verkehrsunfällen oder auch bei Herzinfarktpatienten im öffentlichen Raum zählt jede Sekunde.

In Österreich ist der plötzliche Herztod mit mehr als 12.000 Toten pro Jahr (3.500 davon in Wien) die häufigste Todesursache bei Männern und Frauen. Herz-Kreislauf-Notfälle ereignen sich meist ohne Vorwarnung. Durch schnelle Erste Hilfe könnte mehr als 1.000 Menschen pro Jahr das Leben gerettet werden. Um im Ernstfall effizient agieren zu können, sollten zumindest die Grundkenntnisse regelmäßig aufgefrischt werden.

Erste Hilfe rettet Leben

Erste Hilfe rettet Leben, wendet drohende Gefahren ab und stabilisiert Menschen in Not bis zum Eintreffen von professioneller Hilfe. Dazu gehört das Absetzen eines Notrufs, die Absicherung einer Unfallstelle und natürlich die Betreuung von Verletzten. Der „Welttag der Ersten Hilfe“ am 14. September 2024 soll die Öffentlichkeit in rund 150 Ländern dafür sensibilisieren, wie wichtig Erste-Hilfe-Kenntnisse sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 12:21 Uhr aktualisiert