Schuss abgegeben: Soldaten in Tarnkleidung ängstigten Jägerin

Eine Jägerin befand sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf ihrem Hochsitz, als sie die Bundesheersoldaten bemerkte. Diese führten in dem Waldstück bei Friesach (in Kärnten) gemeinsam mit deutschen Kollegen eine Übung durch – was die Frau zu diesem Zeitpunkt aber nicht wusste.

Jägerin gab Schuss ab

Laut der Kleinen Zeitung hätten die getarnten Gestalten sie dermaßen geängstigt, dass sie sogar einen Schuss abgab, bevor sie den Notruf wählte. Dies bestätigte auch Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg gegenüber 5 Minuten bestätigt. „Die Kollegen vor Ort haben ihr gegenüber ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie wird der Staatsanwaltschaft angezeigt“, so Dullnigg. Weitere Ermittlungen diesbezüglich laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 12:55 Uhr aktualisiert