Neue Forschung an der Uni Klagenfurt: Fördern Videospiele Weisheit?

In Videospielen treffen Menschen Entscheidungen und sammeln Erfahrungen, welche ihnen das reale Leben oft nicht ermöglicht. Das vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderte Forschungsprojekt mit dem Titel „GameWise: Förderung von Weisheit durch Videospiele“ möchte deshalb nun Erkenntnisse darüber gewinnen, inwieweit diese virtuellen Erlebnisse dazu beitragen können, weisheitsbezogene Fähigkeiten zu entwickeln. Das Projekt startet im Oktober 2024.

Videospiel-Projekt startet noch im Oktober

Die Grundidee des Forschungsvorhabens setze auf ein neues Feld, wie Judith Glück, Professorin am Institut für Psychologie, erklärt. Sie leitet das Projekt „GameWise.“ Die Forscher nehmen an, dass Videospiele einen neuartigen und attraktiven Ansatz zur Förderung von Weisheit darstellen könnten. Viele aktuelle Videospiele versetzen die Spieler nämlich in schwierige Lebenssituationen und ermöglichen es ihnen, bisher unbekannte Perspektiven einzunehmen und über existenzielle Fragen nachzudenken. „Dieses Forschungsprojekt geht von der Hypothese aus, dass Erfahrungen in Videospielen ausreichend intensiv und bedeutsam sein können, um Weisheitsfähigkeiten und -ressourcen auch für das wirkliche Leben zu fördern“, so Glück.

Erlangen Menschen durch Videospiele wichtige Erkenntnisse über sich selbst?

In einer Pilotstudie habe Imke Alenka Harbig, Mitarbeiterin im Wisdom Lab an der Universität Klagenfurt, bereits herausgefunden, dass viele Menschen berichten, durch Videospiele wichtige Erkenntnisse über sich selbst, zwischenmenschliche Beziehungen oder das Leben im Allgemeinen gewonnen zu haben. In einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Forschende aus den Bereichen Weisheitspsychologie und Game Studies & Engineering untersucht das geförderte Projekt jetzt, ob Videospiele (a) zu einem breiten Spektrum an weisheitsrelevanten Einsichten über das Leben führen können, (b) kurzfristig vorhandene weisheitsrelevante Qualitäten aktivieren können und (c) weisheitsbezogene Qualitäten nachhaltig steigern können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 13:16 Uhr aktualisiert