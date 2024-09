Held im Anflug: Nachwuchs-Skispringer überzeugte nicht nur in Planica

Skispringer Fabian Held ist seit Februar Junioren-Teamweltmeister. Während der Vorbereitung auf die bevorstehende Saison legte der 18-Jährige Ende August eine kurze Pause ein, um Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) im Wernberger Gemeindeamt zu besuchen. Sie gratulierte dem „Jungadler“ und überreichte ihm als Zeichen der Anerkennung seiner sportlichen Leistungen eine kleine WM-Prämie. „Ich halte dir die Daumen, dass du deine Ziele im bevorstehenden Winter erreichst“, versprach Liposchek.

Wernberger ist bereits Teil des ÖSV-B-Kaders

Anschließend ging für Held der Sommer im heimatlichen Kärnten erfolgreich zu Ende. Der Austria-Cup gastierte in der Alpen-Arena in Villach, wo er die beiden Junioren-Bewerbe auf dem ersten und zweiten Platz abschloss. Damit tankte er jede Menge Selbstvertrauen für die nächsten Wochen und Monate. Im Winter geht er im Austria-Cup (Junioren) und im Alpen-Cup (bis Jahrgang 2005) sowie im FIS- und Continental-Cup (jeweils allgemeine Klasse) an den Start. Er gehört bereits dem B-Kader des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) an. „Darüber sind nur noch der A-Kader und das Nationalteam mit allen Weltcup-Skispringern“, berichtet Held. Sein Heimatverein ist die Skisprung-Gemeinschaft Klagenfurt.