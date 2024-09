Großes Fest: Kultur und Brauchtum standen in Maria Saal im Mittelpunkt

Am Foto: Bürgermeister Franz Pfaller, Landeshauptmann Peter Kaiser, eine Mitarbeiterin und Vizebürgermeister Siegfried Obersteiner (v.l.)

Veröffentlicht am 10. September 2024, 14:46 / ©LPD Kärnten/Jannach

Geboten wurde für Groß und Klein unter anderem eine Festmesse mit anschließendem Umzug, kulinarische Köstlichkeiten, faszinierendes Kunsthandwerk sowie ein umfassendes Kunst- und Kulturprogramm der regionalen Vereine. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung alljährlich von der Gemeinde Maria Saal in Zusammenarbeit mit dem Domverein. Aktiv beteiligt daran sind ebenso Maria Saals Partnergemeinden Aquileia, Gornji Grad und Forgaria nel Friuli.

©LPD Kärnten/Jannach Am Sonntag fand der Kultur- und Brauchtumsherbst am Festgelände des Kärntner Freilichtmuseums statt.

Landeshauptmann bei Kultur- und Brauchtumsherbst

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wünschte allen Gästen des Kultur- und Brauchtumsherbstes einen schönen Aufenthalt. „Ich wünsche ihnen allen heute kulturelle und kulinarische Genüsse. In diesem Sinne danke ich Maria Saal, dass es das Brauchtum hochhält und unserem Heimatgedanken einen so hohen Stellenwert beimisst“, so Kaiser und dankte ebenso Bürgermeister Franz Pfaller (SPÖ) und Vizebürgermeister Siegfried Obersteiner (ÖVP) für die Gastfreundschaft.