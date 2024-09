Nach Großbrand: Werkstatt in St. Veit muss Insolvenz anmelden

Rund hundert Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, Althofen, Feldkirchen, St. Donat, Hörzendorf-Projern, Kraig, Launsdorf, Liebenfels, Obermühlbach-Schaumboden und Treffelsdorf standen im November 2022 zu einem Großbrand aus. Wie berichtet, war ein Feuer in der Lagerhalle einer Autowerkstätte in der Transportstraße 17 in St. Veit an der Glan ausgebrochen. Eben dieser Fahrzeughändler musste nun Insolvenz anmelden.

Massive Umsatzeinbußen

Bei besagtem Großbrand entstand laut KSV 1870 ein Totalschaden. Jedoch ist nicht der gesamte Schaden durch eine Versicherung gedeckt. Hinzu kam, dass der Betreiber krankheitsbedingt von Jänner bis Juni 2024 nahezu zur Gänze ausgefallen ist. „Dies führte zu massiven Umsatzeinbußen“, so der AKV EUROPA. Nachdem bereits 2019 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, welches mit dem Abschluss eines Sanierungsplanes endete, den der Schuldner auch erfüllte, wurde jetzt erneut ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

30 Gläubiger und drei Dienstnehmer betroffen

Passiva in Höhe von 236.000 Euro stehen Aktiva in Höhe von 61.646 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich eine Überschuldung von 174.354 Euro. Von der Insolvenz sind insgesamt 30 Gläubiger und drei Dienstnehmer betroffen. Der Unternehmer plant jedoch den Fortbetrieb des Unternehmens sowie den Abschluss eines weiteren Sanierungsplanes. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 15. Oktober 2024 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Robert Suppan bestellt.