Tödlicher Quad-Absturz: Polizei gibt neue Details bekannt

Der 22-jährige Österreicher war am 1. September, gegen 20 Uhr, mit einem 23-jährigen Freund und einer 22-jährigen Frau mit dem Quad unterwegs, als sie rund 50 Meter unterhalb der Sonnwendalm von der Fahrbahn abkamen und eine Böschung hinunterstürzten. Alle drei wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 23-jährige Mann und die 22-jährige Frau wurden unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu in: Tödlicher Quadunfall: 22-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle.

Neue Details

Über eine Woche nach der Tragödie gab die Polizei neue Details bekannt. „Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt durch den noch an der Unfallstelle verstorbene 22-Jährige gelenkt wurde. Die histologischen und toxikologischen Untersuchungsergebnisse der gerichtlichen Obduktion sind derzeit noch ausständig“, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Tirol.