Sido kommt nach Graz – und das gleich mit zwei Shows

Sido auf Jubiläumstour: Der Rap-Star kommt am 8. und 9. Juli 2025 mit zwei Konzerten in die Freiluftarena Graz.

Der deutsche Rap-Star Sido geht 2025 auf große Jubiläumstournee und macht auch Halt in Graz. Im Rahmen seiner „25 Jahre Sido – Die Jubiläumstour“ wird der Musiker am 8. Juli 2025 und 9. Juli 2025 in der Freiluftarena B in Graz auftreten. Sido, der seit einem Vierteljahrhundert die Hip-Hop-Szene prägt, wird an diesen beiden Abenden seine größten Hits live präsentieren. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Tickets für die Shows sind ab 78,99 Euro erhältlich. Hier kannst du Tickets ergattern.