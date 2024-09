Preis-Hammer: Dieses Geschäft macht hunderte Produkte günstiger

Bereits zum Jahreswechsel startete bei dm eine Preissenkungs-Offensive im Ernährungssortiment. Der Fokus lag damals hauptsächlich auf Bioprodukten. Mehr dazu in: Drogeriemarkt senkt die Preise: Diese Produkte werden jetzt billiger. Jetzt legt der Drogerie-Markt noch einmal nach: Rund 770 Artikel wurden mit September in allen österreichischen Filialen, im Online-Shop und in der Mein dm-App preisgesenkt.

Diese Produkte sind betroffen

Betroffen sind dm-Eigenmarken wie alverde NATURKOSMETIK, Balea, dmBio und babylove genauso wie zahlreiche Industriemarkenartikel aus unterschiedlichen Warengruppen. Von Körper-, Haar- und Zahnpflegeprodukten über Baby- und Gesundheitsartikel bis hin zu dekorativer Kosmetik und Lebensmitteln – Produkte des täglichen Bedarfs sind quer durch das gesamte Sortiment preisreduziert. Besonders die Bereiche Waschen, Putzen und Reinigen (WPR) sowie Papier stehen dieses Mal im Fokus der Preissenkungen. Mehr als 120 Artikel sind hier stark vergünstigt. Auch zahlreiche Produkte aus den Warengruppen dekorative Kosmetik (75) und Duft (64) wurden reduziert.

©dm/Kirchberger dm senkt die Preise für 770 Produkte.

So macht dm die Preissenkung möglich

„Unsere Kunden achten und reagieren nach wie vor sehr genau auf Preisentwicklungen. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, erneut in unsere Preise zu investieren. Wir sehen uns bei dm als Grundbedarfsversorger, daher war es uns wichtig, Preisreduktionen in allen Sortimentsbereichen zu ermöglichen“, erklärt dm Geschäftsführer Harald Bauer. Möglich wurden die Preissenkungen einerseits durch Kostensenkungen in der Beschaffung, die dm an seine Kunden weitergibt. Zum anderen führen die anhaltend steigende Nachfrage der dm Kunden bzw. die steigende Kundenanzahl zu größeren Mengen und in der Folge zu Effizienzsteigerungen etwa bei Logistik oder im Filialbetrieb.