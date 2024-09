Von 71-Jährigen fehlt jede Spur: Suche wurde heute fortgesetzt

Die Suche nach A. Maier in Villach wurde am Dienstag wieder aufgenommen.

Die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Feuerwehr St. Niklas, die Polizei, die Rettungshundestaffel sowie die Wasserrettungs-Einsatzstellen Faak am See und Villach setzten am Dienstag den Sucheinsatz nach dem 71-jährigen Villacher A. Maier fort. Der Mann wird seit Sonntag vermisst. Augenzeugenberichten zufolge habe er sich im Raum Silbersee und der Villacher Innenstadt aufgehalten.

Suche im Raum Villach

„Gesucht wird an Land und im Wasser“, wie Franz Blatnik, Leiter der Rettungshundestaffel, am heutigen Dienstag gegenüber 5 Minuten berichtet. Mit Booten und Drohnen wurden die Uferbereiche entlang der Drau abgesucht. „Jedoch erschwert der aktuell hohe Wasserstand und das Treibholz die Suche“, so Blatnik. An Land setzt man indes auf die Spürnasen der Hunde: „Wir haben auch einige Spuren gefunden, diese verlaufen sich aber im Sand“, bedauert der erfahrene Rettungshundeführer. Gestartet habe man beim letzten Aufenthaltsort des Mannes. „Gesucht haben wir bis hin zu seinem Wohnhaus“, erklärt Blatnik weiter. Zur Mittagszeit musste die Suche schließlich aufgrund mangelnder Anhaltspunkte abgebrochen werden. Die Familie bittet weiterhin um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.