Gebürtige Niederösterreicherin übernimmt Regie des Villacher Faschings

Als Regieassistentin zeichnete sich Barbara Holzapfel bereits seit 2007 für die Faschingssitzungen mitverantwortlich. „Der Villacher Fasching ist seit der Kindheit ein fixer Bestandteil meines Lebens“, erzählt Holzapfel. „Als Kind habe ich mir mit meiner Oma immer die Sendung angesehen – die lustigen Kostüme und bunten Bilder haben mich schon damals fasziniert. Es ist mir eine Ehre, diese Tradition nun selbst mitgestalten zu dürfen.“

©ViFa/Knaus ORF-Profi Barbara Holzapfel übernimmt zur neuen Saison die Regie beim Villacher Fasching.

Gebürtige Niederösterreicherin übernimmt die Regie

Die gebürtige Niederösterreicherin ist seit dem Studium für den ORF tätig und hat sich in dieser Zeit durch ihre Arbeit an verschiedenen Projekten einen Namen gemacht. In der vergangenen Saison war sie neben dem Villacher Fasching auch als Regieassistenz bei den Live-Shows von „Die große Chance – Let’s sing and dance“ beteiligt. Mit ihrer neuen Rolle verfolgt Holzapfel eine klare Vorstellung vom Bühnenprogramm der Faschingsgilde: „Meine Vision ist es, den Villacher Fasching für die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen so lebendig und mitreißend zu gestalten, dass sie das Gefühl haben, selbst im Saal zu sitzen. Ich möchte die magische, gigantische Stimmung, die vor Ort herrscht, direkt in die Wohnzimmer Österreichs transportieren.“ Faschingsfans dürfen sich auf eine aufregende Saison zum 70. Jubiläum freuen, in der es viele Überraschungen geben wird.

Verfolgst du den Villacher Fasching? Ja, aber lieber live, als im TV. Sowieso! Jedes Jahr ein Fixpunkt! Nicht immer. Nein gar nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Holzapfel: „Volker war mein Mentor“

„Es gibt jede Menge konkrete Ideen, an denen wir gemeinsam noch feilen und die wir aktuell aber noch nicht verraten möchten“, so Holzapfel und weiter: „Volker war mein Mentor, Förderer und lieber Freund. Er hat mir die Bedeutung des richtigen Timings und einer feinfühligen Dramaturgie gelehrt. Beides entscheidende Elemente, um den Villacher Fasching lebendig und mitreißend zu inszenieren. Seine Leidenschaft und Präzision haben mich geprägt und ich bin dankbar für die vielen wertvollen Lektionen, die er mir mit auf den Weg gegeben hat.“ Auch Gildenkanzler Karl Glanznig zeigt sich begeistert: „Mit Barbara Holzapfel als neue Regisseurin blickt der Villacher Fasching einer spannenden und innovativen Zukunft entgegen.“ Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.