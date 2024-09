„Sein Tod hinterlässt eine tiefe Lücke“: Wien trauert um Walter Hellmich

Walter Hellmich wurde am 23. Jänner 1940 in Wien geboren, wo er 1959 das

Studium der Rechtswissenschaften begann. 1966 wurde er zum Bezirksrichter ernannt; einer Funktion der Dienste an verschiedenen Gerichten in Wien und Niederösterreich folgten. Von 1975 bis 1983 war er als Sekretär von Dr. Christian Broda im Justizministerium tätig.

1983 wurde er als Richter des Oberlandesgerichts Wien berufen, und füllte diese Funktion bis zu seinem Pensionsantritt 2005 aus. Zu seiner Aufgabe im

Vergabekontrollsenates des Landes Wien (seit 1995) kam 1998 der Vorsitz in der Wiener Rückstellungs-Kommission.