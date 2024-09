Ölfilm auf Straße verursacht Motorradunfall: 59-Jähriger schwer verletzt

Veröffentlicht am 10. September 2024, 16:52 / ©FF Schladming

Gegen 10.30 Uhr fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern von Ramsau am Dachstein in Richtung Schladming, als der 59-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Grund? Ein Ölfilm auf der Fahrbahn, der die Straße rutschig machte. Der Mann stürzte und prallte gegen die Leitplanken. „Die Rettung transportierte den Deutschen in das DKH-Schladming. Die L711 war für rund 4 Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt“, heißt es seitens der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Schladming hat das Motorrad abtransportiert und die etwa zwei Kilometer lange Ölspur mit Ölbindemittel gebunden.

©FF Schladming Die Freiwillige Feuerwehr Schladming übernahm die Aufräumarbeiten.