Finale: Alpen Adria Swim Cup geht in die letzte Runde

Am Samstag, dem 14. September, geht der Alpen Adria Swim Cup in die finale Runde! Am Wörthersee beim Event-Areal im Kurpark Velden treffen sich Profi- und Hobbyathleten, um sich im Open-Water-Schwimmen zu messen. Die bisherigen Cupstationen (Klopeiner See, Ossiacher See und Längsee) konnten mit großartiger Stimmung und herausragenden Leistungen der Teilnehmer punkten.

Finale am Wörthersee

Am Wörthersee steht nun das Finale an, bei dem in den Kategorien männlich und weiblich, sowie Kinder männlich/weiblich die Sieger des AASC 2024 gekürt werden. Es werden mehr als 200 Athleten aus rund 16 Nationen erwartet. Wie auch bei allen anderen Swim-Cup Stationen gibt es auch am Wörthersee die Möglichkeit an der Tageswertung teilzunehmen.

©AASC | Am Wörthersee steht nun das Finale an.

Zur Auswahl stehen folgende Distanzen:

34 Kilometer

17,5 Kilometer

10 Kilometer

5 Kilometer

2,5 Kilometer

500 Meter Allstars (Jedermann-Bewerb)

500 Meter/250 Meter Kids.

Jede der Distanzen hat einen eigenen Startpunkt zwischen Klagenfurt und Velden. Die Athleten werden mit dem Busshuttle (Abfahrt beim Kurpark Velden) zu ihren Startpunkten (Klagenfurt, Promenadenbad Pörtschach, Bad Saag, Kraftwerk Forstsee, Velden) gebracht.