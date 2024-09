Kärntner bekommen noch einmal Notfall-SMS

Seitens der Landesregierung waren Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) beim Sicherheitsgipfel vertreten. Besprochen wurde unter anderem das neue Bevölkerungswarnsystem.

©LPD Kärnten/Just Der Sicherheitsgipfel in Kärnten.

Nächster Test am 5. Oktober

„AT-Alert“, das am Montag in der Gemeinde Arriach getestet wurde – 5 Minuten berichtete. Am 5. Oktober 2024 – im Zuge des österreichweiten Zivilschutz-Probealarms – werde AT-Alert auch erstmals flächendeckend getestet, wie Kaiser ankündigte. Landesrat Fellner ergänzte: „Wir erreichen damit nicht nur alle Personen in einem betroffenen Gebiet, sondern können im Katastrophenfall auch wichtige Handlungsanweisungen direkt an die Bevölkerung weitergeben.“ Es werde ergänzend zu den Sirenensignalen eingesetzt, die im Ernstfall natürlich weiterhin bleiben.

Massive Unwetterschäden in Baldramsdorf und Innerkrems

Zum Thema Unwetter gab der Landesrat bekannt, dass heuer insgesamt 2,3 Millionen Euro über das Kärntner Nothilfswerk ausgezahlt wurden. Landesrat Schuschnig teilte aus dem Referat von Landeshauptmann-Stellverterter Martin Gruber (ÖVP) mit, dass in Baldramsdorf und in der Innerkrems massive Unwetterschäden an den Landesstraßen entstanden seien. Bei der L19 Innerkremser Straße seien es rund fünf Millionen Euro und bei der L5 Baldramsdorfer Straße 300.000 Euro. Die Bedeckung für die Sanierungen sei vereinbart. „Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass die Straßen so rasch wie möglich wieder hergestellt sein werden“, so Schuschnig.

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP)

Asylquote liegt in Kärnten bei 47 Prozent

Landesrätin Schaar informierte zudem über das Fremden- und Asylwesen. Die Asylquote liegt in Kärnten derzeit bei rund 47 Prozent. Das sind ungefähr 2.100 Personen in der Grundversorgung. Jedoch veröffentlicht mittlerweile das Land auch regelmäßig einmal im Monat die bereinigte Quote – ohne die nicht zuteilbaren Zielgruppen der Grundversorgung, wie etwa Vertriebene aus der Ukraine mit ungefähr 850 Personen. Diese bereinigte Darstellung zeigt, dass Kärnten seine Quote ausreichend erfülle. Die derzeitige Situation in Österreich könne laut Schaar als rückläufig bezeichnet werden, was aber angesichts der in den letzten Jahren stattgefundenen Teuerung den Druck auf die Quartiersgeber erhöhe und eine Tagsatzanpassung im Bund notwendig mache.

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Landesrätin Sara Schaar (SPÖ)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2024 um 17:24 Uhr aktualisiert