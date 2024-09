Drei Supermarkt-Überfälle in Wien: Polizei schnappt Verdächtigen

Veröffentlicht am 10. September 2024, 17:34 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Drei Lebensmittelgeschäfte in den Wiener Bezirken Simmering, Meidling und Ottakring wurden im August 2024 Ziel eines Raubes. Der Täter ging immer nach einem ähnlichen Schema vor: Er betrat gegen 18 Uhr das Geschäft, bedrohte die Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld. Er flüchtete dann mit der Beute in einem Rucksack oder einer schwarzen Plastiktragetasche.

Verdächtiger ausgeforscht

Der Tatverdächtige konnte nun ausgeforscht werden. Erst gestern hatte die Landespolizeidirektion Wien die Öffentlichkeit noch um Hinweise gebeten. Mehr dazu in: Wenn du diesen Mann kennst, ruf sofort die Polizei! Am heutigen Dienstagnachmittag teilte die Polizei mit: „Der Tatverdächtige konnte bereits heute durch die ermittelnden Kriminalbeamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, festgenommen werden. Es handelt sich um einen 30-jährigen slowenischen Staatsangehörigen, der sich in einer Erstbefragung durch die Kriminalpolizisten geständig zeigte. Weitere Ermittlungen dauern an.“