Schnee in der Steiermark: Temperaturen stürzen auf 1,6 Grad

Der Herbst hat offiziell begonnen – und das mit einer Ladung Schnee! In manchen Teilen der Steiermark herrschte am Sonntag noch 30 Grad, nun liegt seit gestern Schnee. Am Dachstein-Gletscher in Liezen in der Steiermark sanken die Temperaturen drastisch und sorgten für ein frühzeitiges Winterwunderland. Aktuell zeigt das Thermometer gerade mal 1,6 Grad. Schneeflocken haben das Gletschergebiet bereits in Weiß gehüllt.

©Screenshot „derdachstein.at“ Heute um 12 Uhr hat es am Dachstein wieder geschneit. ©Screenshot „derdachstein.at“ Um 15 Uhr hatte es am Dachstein frostige 1,6 Grad.

„Neuschnee am Dachstein“

In den sozialen Medien schlug die Wetterwende hohe Wellen. Das Team des Dachsteingletschers Schladming teilte am Montag auf Facebook begeistert: „Neuschnee am Dachstein. Seit Mittag fallen dicke Flocken vom Himmel und verwandeln den Gletscher in ein weißes Winterparadies.“

Auch heute fielen am Dachstein einige Schneeflocken vom Himmel

Auch heute setzte sich der Schneefall fort. Rund um die Mittagszeit bedeckte eine neue Ladung Flocken den Gletscher, und die Temperaturen blieben bei frostigen 1,6 Grad. „Auch in den nächsten Tagen soll noch einiges dazukommen, und am Mittwoch gibt es die perfekte Kombination mit Sonnenschein dazu“, teilt das Team des Dachsteingletschers Schladming abschließend mit. Damit scheint der Herbst endgültig den Sommer abgelöst zu haben. Ob Wanderer oder Wintersportler: Wer jetzt zum Dachstein aufbricht, sollte sich also warm anziehen.