Seniorin raste mit 110 km/h durchs Ortsgebiet

Besonders eilig hatte es am Dienstagvormittag wohl eine 80-jährige Frau aus Villach. Die Seniorin wurde mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h auf der B85 Finkensteiner Straße im Ortsgebiet von Stobitzen in Gemeinde Finkenstein geblitzt. In der Folge wurde sie von der Polizeistreife angehalten. „Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen“, erklären die Beamten abschließend.