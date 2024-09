Junger Kärntner flüchtet nach Streit mit Machete

Veröffentlicht am 10. September 2024, 18:14 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Der 77-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung heute, 10. September, mit dem 24-Jährigen leichte Verletzungen. Nach dem Geflüchteten wurde eine Fahndung eingeleitet. Schon kurz darauf konnte der junge Mann aus dem Bezirk Völkermarkt von der Polizei an einer Bushaltestelle angetroffen werden. In seinem Rucksack fanden die Beamten eine Machete sowie eine geringe Menge an Suchtmittel. Er wurde vor Ort festgenommen und zur Einvernahme auf die Polizeidienststelle Eberndorf gebracht.

Schwert entdeckt

Bei einer anschließenden Durchsuchung im Schlafzimmer des 24-Jährigen stellte die Polizei ein weiteres Schwert sicher. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der 24-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.