Schulstart mit Protest: Reformen im Bildungssystem gefordert

Der Schulstart sollte eigentlich ein freudiges Ereignis sein: Freunde wiedersehen, neue Fächer entdecken, den Schulalltag genießen. Doch für viele Schülerinnen und Schüler ist die Realität düsterer als gedacht. Der Leistungsdruck an österreichischen Schulen hat in den letzten Jahren stark zugenommen und das Bildungsniveau wird häufig durch soziale Herkunft beeinflusst. Für viele wird die Schule zunehmend zum Ort des Stresses und der Unzufriedenheit, so die Sozialistische Jugend (SJ) Steiermark.

„Bildungsbarrieren müssen abgebaut werden“

„Bildungsbarrieren müssen abgebaut werden“, fordert Jonathan Kaspar, Landesvorsitzender der SJ Steiermark, gemeinsam mit Paul Stich, Verbandsvorsitzender der SJ Österreich. Im Rahmen einer Aktion anlässlich des Schulbeginns in Graz setzten sie ein sichtbares Zeichen gegen die Probleme im Schulalltag. Bei der Aktion wurde ein Absperrband zwischen zwei Stangen gespannt, auf dem Begriffe wie „Rassismus“, „Leistungsdruck“ und „unfaire Benotung“ standen. Die Sozialistische Jugend will damit auf die Hindernisse aufmerksam machen, die Schülerinnen und Schüler täglich überwinden müssen.

©SJ Steiermark Ein Absperrband mit Begriffen wie „Rassismus“ und „Leistungsdruck“ soll auf die Probleme im Bildungssystem hinweisen.

„Schule als Ort des Zwangs und der Frustration“

„Die Schule sollte ein Ort der individuellen und kollektiven Weiterentwicklung sein, aber viele Schülerinnen sehen sie mittlerweile eher als Ort des Zwangs und der Frustration“, erklärt Kaspar. „Unser Bildungssystem versagt, wenn es sich nicht an die Bedürfnisse der Schülerinnen anpasst und ihnen die Motivation nimmt, sich weiterzubilden.“

„Wir schlagen grundlegende Reformen vor, wie etwa die Abschaffung der Matura“

Zusätzlich zur Aktion wurden Kalender verteilt, die die SJ traditionell zu Schulbeginn herausgibt. Diese Kalender sind bei den Schülerinnen beliebt, da sie neben dem gewöhnlichen Kalenderinhalt auch eine umfassende Kritik des Schulsystems enthalten. „Wir schlagen grundlegende Reformen vor, wie etwa die Abschaffung der Matura“, so Stich. „Nach 12 oder 13 Jahren Schule sollte man nicht noch durch eine überdimensionierte Abschlussprüfung belastet werden. Vielmehr sollten Schülerinnen die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten durch praxisnahe Projektarbeiten unter Beweis zu stellen.“

„Umfassende Diskussion ist dringend nötig“

Stich betont abschließend: „Eine umfassende Diskussion über alternative Prüfungsformen ist dringend nötig. Wir brauchen neue Mehrheiten jenseits von Schwarz und Blau, um den bildungspolitischen Stillstand zu beenden und eine echte Schulrevolution zu starten.“