Welttag der Ersten Hilfe: So wirst du zum Lebensretter

Ob im Haushalt, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr oder beim Sport – im Laufe eines Lebens kommt jeder einmal mit medizinischen Notfällen in Berührung. Gesundheitslandesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), selbst ehemaliger Notarzt, betont anlässlich des Welttags der Ersten Hilfe: „Im Notfall zählt jede Sekunde! Oft sind es die Ersthelfer vor Ort, die entscheidende Maßnahmen ergreifen, bevor die Rettungskräfte eintreffen. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nichts zu tun. Es ist nie zu spät, Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen oder neu zu lernen. Man weiß nie, wann man plötzlich zum Lebensretter werden könnte.“

„Erste Hilfe leisten zu können, ist unverzichtbar“

Diese Botschaft unterstützt auch Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes Steiermark: „Erste Hilfe leisten zu können, ist unverzichtbar. Trotz der über 13.000 engagierten Rotkreuz-Mitarbeiter in der Steiermark sind oft es die Menschen aus dem direkten Umfeld der Betroffenen, die als Erste eingreifen. Erste Hilfe ist einfach und jeder kann es lernen. Wer sich unsicher fühlt, sollte sich unbedingt zu einem Erste-Hilfe-Kurs anmelden – es lohnt sich und kann im Notfall Leben retten.“

Land Steiermark fördert „Sichere Steiermark“

Das Land Steiermark unterstützt das Projekt „Sichere Steiermark“ des Roten Kreuzes. Dazu gehören unter anderem Erste-Hilfe-Kurse für Kinder und Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie die kostenlose Erste Hilfe-App des Roten Kreuzes. Diese App bietet umfassende Informationen zu Erste Hilfe, Unfallverhütung und Notfallhilfe bei Kindern („Erste Hilfe / Rotes Kreuz“ im Google Play Store, „Erste Hilfe – Rotes Kreuz“ im Apple App Store).