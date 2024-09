„Bauer sucht Frau“ startet morgen: Zwei Steirer suchen ihre Traumfrauen

Veröffentlicht am 10. September 2024, 19:16 / ©Montage: 5 Minuten / ERNST KAINERSTORFER

Mit von der Partie: die zwei abenteuerlustigen Steirer Christian und Domenik, die schon jetzt ihre Chancen auf das Liebesglück ausloten. Ob sie bereits in der ersten Folge schon ihr Herz verschenken?

Christian: Der rockende Kuhflüsterer mit großem Herz

Christian (37) aus Voitsberg ist nicht nur Landwirt, sondern ein echter Überlebenskünstler. Ein Stallbrand brachte ihn einst an den Rand der Verzweiflung, doch Christian wäre nicht Christian, wenn er nicht mit voller Kraft zurückgeschlagen hätte. Heute steht der Hof wieder – und auch in der Liebe will der Steirer mit Vollgas durchstarten! Er liebt seine Kinder, die Natur und das Abenteuer – sei es auf dem Pferderücken, der Snowboardpiste oder bei einem Rockkonzert. Eine sportliche, lebenslustige Frau, die sein Tempo mitgeht, könnte sein Herz im Sturm erobern. Wird morgen schon die Richtige dabei sein?

©ERNST KAINERSTORFER Christian auf der Suche nach der Traumfrau: Rockmusik, Snowboard und viel Herz – dieser Steirer hat einiges zu bieten

Domenik: Der freche Weinbauer, der das Leben liebt

Domenik (27) aus Deutschlandsberg ist ein echter Wirbelwind – mit einem Mundwerk, das genauso frech ist wie er selbst! Auf seinem Weinbaubetrieb, den er mit seiner Familie führt, sorgt er für die perfekte Mischung aus Spaß und harter Arbeit. Seine Freizeit verbringt er gerne mit der Freiwilligen Feuerwehr oder als Veranstalter von Dorf-Festen. Seine Traumfrau? Auf keinen Fall langweilig! Domenik braucht eine Frau mit Temperament und Humor, die genauso gerne feiert wie er. Morgen startet das Liebesabenteuer – wird er die Frau finden, mit der er sich eine Familie wünscht?