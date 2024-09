Traurige Bilanz: Elf Tote allein an einem Wochenende

In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, vier Motorrad-Lenker, drei Fußgänger, ein Leichtmotorrad-Lenker, ein Klein-Lkw-Mitfahrer, ein Pkw-Mitfahrer, ein Motorrad-Mitfahrer, ein Leichtmotorrad-Mitfahrer und ein Lenker einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine bei 14 Verkehrsunfällen. Allein am Wochenende verunglückten elf Verkehrsteilnehmer. Sieben Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, fünf auf Landesstraßen L, drei auf Gemeindestraßen und zwei auf Autobahnen ums Leben. Jeweils vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich und in der Steiermark, drei in Oberösterreich, je zwei in Kärnten und in Tirol und je einer in Salzburg und im Burgenland beklagt werden.

Unfallursachen

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in je zwei Fällen Unachtsamkeit und Ablenkung sowie Missachtung von Ge- und Verboten und in einem Fall Fehlverhalten von Fußgänger. Bei sechs tödlichen Verkehrsunfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Fünf tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige. Vom 1. Jänner bis 8. September 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 253 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 284 und 2022 287.