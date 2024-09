Fashionshow im MURPARK lockte zahlreiche Zuschauer an

Ein besonderes Highlight waren die Auftritte der Tänzerinnen von „Limited Edition“, die das Publikum im MURPARK mit ihrem dynamischen Tanz begeistert haben.

©MURPARK MURPARK Center-Managerin Carina Weyringer & Martina Reuter ©MURPARK MURPARK Center-Managerin Carina Weyringer mit Sascha Penkoff Inhaber & Geschäftsführer Art & Fashion Team mit Models und TänzerInnen

Martina Rauter zu Gast in Graz

Der MURPARK verzeichnete an beiden Tagen eine hohe Besucherfrequenz. Am Freitag, dem 6. September, konnten die Gäste zudem ein exklusives Meet and Greet mit der bekannten Fernsehmoderatorin und Modejournalistin Martina Reuter erleben. Sie teilte ihre wertvollen Fashion-Tipps und signierte ihr neues Buch „Curvy me – die besten Styling-Tipps für Curvys“ für ihre Fans. Auch die jüngeren Besucher kamen nicht zu kurz: Kevin und Gru aus den beliebten Minions-Filmen sorgten für strahlende Gesichter und große Freude bei den kleinen MURPARK-Gästen.