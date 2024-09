Fluchtversuch scheitert: Autoknacker versteckte sich hinter Fahrzeug

In Wien wurde ein Autoknacker geschnappt.

In Wien wurde ein Autoknacker geschnappt.

Veröffentlicht am 10. September 2024, 21:12 / ©fotolia.com

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im Zuge der Fahndung antreffen, als er sich hinter einem anderen Auto versteckte. Wie sich herausstellte, soll der 30-Jährige aus Algerien zuvor bereits in ein Auto eingebrochen sein und dabei auch die Handbremse gelöst haben, wodurch das Fahrzeug mehrere Meter in die Mitte der Gasse abrollte. Bevor er durch die Zeugen angetroffen wurde und flüchtete, soll er noch in einen weiteren PKW eingebrochen sein.

Festnahme

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden Gegenstände gefunden und sichergestellt, die vermutlich zuvor aus den Fahrzeugen gestohlen wurden. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß, wobei der 30-Jährige im Anschluss nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum eingeliefert wurde.