Rainhard Fendrich, Conchita Wurst und Co. erheben ihre Stimme

In 19 Tagen wählt Österreich seine den Nationalrat. Knapp drei Wochen vor der Wahl ruft eine Reihe von Persönlichkeiten unter dem Motto #DeinMeinUnserÖsterreich dazu auf, am 29. September wählen zu gehen. Mit Videobotschaften in Form von persönlichen Anrufen wenden sie sich an alle Wahlberechtigten – und das sind immerhin über 6,3 Millionen Österreicher. Mehr dazu in: Nationalratswahl 2024: So viele Österreicher dürfen ihre Stimme abgeben. An diesem Aufruf zur demokratischen Mitbestimmung nehmen Rainhard Fendrich, Adele Neuhauser, Conchita Wurst und Lilian Klebow sowie von Valerie Huber, Robert Palfrader, Pizzera & Jaus, Florian Scheuba, Resi Reiner und Rafael „Veni“ Eisler teil.

„Wer jetzt seine Augen verschließt und das Denken und Handeln anderen überlässt, wird sich, wenn er sie wieder öffnet, vielleicht in einer Welt wiederfinden, die nicht mehr so lebenswert ist, wie er sich das gewünscht hat. Also: Nehmen Sie ihre Zukunft selbst in die Hand und gehen Sie zur Wahl!“ – Rainhard Fendrich.

Aufruf in den Sozialen Medien

Alle Stimmen für Mitbestimmung und Demokratie werden auf den Social Media-Kanälen von #DeinMeinUnserÖsterreich geteilt. Weitere Aufrufe werden in den nächsten Wochen folgen. „Auch Privatpersonen sind eingeladen, über Social Media ihren eigenen Wahlaufruf zu starten. Mit gemeinsamer Kraft sollen so möglichst viele Menschen motiviert werden, zur Wahl zu gehen und für eine lebenswerte und gerechte Zukunft zu stimmen“, heißt es von der überparteilichen Initiative, an der verschiedene Umwelt- und Sozialorganisationen aus ganz Österreich beteiligt sind.

„Wir können mit unserer Stimme eine richtige Richtung vorgeben, die Richtung Hoffnung. Für eine gesunde Umwelt, für eine gesunde Lebensbasis, für ein solidarisches, demokratisches und offenes Österreich. Für dein, mein, unser Österreich. Also vergiss es nicht: Geh wählen!“ – Adele Neuhauser.

Nationalratswahl am 29. September

Nähere Informationen zur Nationalratswahl 2024 stellt das Bundesministerium online zur Verfügung. Zusätzlich werden auf der Hotline des Innenministeriums alle Fragen zur Nationalratswahl 2024 beantwortet, beispielsweise zur Beantragung von Wahlkarten oder zum Ablauf des Wahltages. Die Nummer 0800 202220 ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Zur Nationalratswal treten die Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE, NEOS, BIER, KEINE, KPÖ und LMP an.