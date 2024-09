Wolken verdecken am Mittwoch den Blick auf die Sonne

Dicke Wolken ziehen im Laufe des Tages auch am Magdalensberg auf.

Veröffentlicht am 10. September 2024, 21:36 / ©5 Minuten

„Ungetrübt ist das Wetter am Mittwoch nicht“, betonen die Meteorologen von Geosphere Austria. Zahlreiche Wolken sind unterwegs, die im Laufe des Nachmittags von Westen her immer dichter werden. Abends entstehen in Oberkärnten dann erste Regenschauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad.