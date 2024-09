Wechselhaftes Wetter in der Steiermark: Nebel, Sonne und später Regen

Am Mittwoch zeigt sich die Steiermark von ihrer wechselhaften Seite: Nebelfelder am Morgen, Sonne und Wolken tagsüber, und gegen Abend Regenschauer im Nordwesten.

Am Mittwochmorgen gibt es örtliche Nebelfelder in der Steiermark, die jedoch schnell verschwinden. Tagsüber wechseln sich Wolken und sonnige Phasen ab, bevor sich besonders im Großteil des Landes die Sonne durchsetzt. Am Nachmittag zieht eine Störungszone auf, und im Nordwesten beginnen gegen Abend Regenschauer. Der Wind dreht kurzzeitig auf Süd, bleibt aber schwach. Die Temperaturen reichen von 19 Grad in Gröbming bis zu 24 Grad in Leibnitz, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.