Motorradlenkerin (28) nach Kollision über Auto geschleudert

Am 10. September 2024 lenkte ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen sein Auto auf der B95 Turracher Straße in Fahrtrichtung Feldkirchen in Himmelberg. Zur gleichen Zeit lenkte eine 28-jährige Frau aus Tirol ihr Motorrad hinter den PKW des 62-Jährigen. In Himmelberg wollte der 62-Jährige rechts zu einem Parkplatz einbiegen, als er die rechts neben ihm fahrende Motorradlenkerin streifte.

Motorradlenkerin über Auto geschleudert

Durch diese Streifkollision wurde die 28-Jährige mit ihrem Motorrad frontal gegen ein zur Fahrbahn abstellten PKW gedrängt und prallte gegen diesen. Durch den Aufprall wurde die Motorradlenkerin über den parkenden PKW geschleudert und kam in weiterer Folge zwischen zwei geparkte Autos zum Liegen. Die Frau wurde von zwei zufällig vorbeikommenden First-Respondern erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungsdienst in die ZNA Klinikum Klagenfurt verbracht.

Einsatzkräfte vor Ort

Am Motorrad entstand Totalschaden. Der PKW-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ. Neben der Polizei und der Rettung stand die FF Himmelberg mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz.