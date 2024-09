Zusammenstoß im Zillertal: Motorradfahrer nach Abbiegeunfall verletzt

Veröffentlicht am 11. September 2024, 06:05 / ©pixabay.com

Eine 18-jährige Österreicherin fuhr am 10. September 2024 gegen 19.25 Uhr mit dem Auto auf der Zillertal Landesstraße L300 taleinwärts. Auf Höhe des Sportplatzes Ried im Zillertal wollte die Österreicherin links einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradlenker. Der 51-jährige Österreicher zog sich dadurch Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Halswirbel und der Schulter zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.