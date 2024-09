Hells-Angels-Prozess: Drogen, Schutzgelderpressung und brutale Attacken

Drei mutmaßliche Hells-Angels-Mitglieder stehen ab heute in Wien vor Gericht.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 06:30 / ©APA/AFP

Im Gro√üen Schwurgerichtssaal beginnt heute der viert√§gige Prozess gegen drei mutma√üliche Mitglieder der Rockerbande Hells Angels. Den M√§nnern im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wird eine Reihe an Delikten zur Last gelegt. Die Vorw√ľrfe reichen von Schutzgelderpressung, Wiederbet√§tigung, K√∂rperverletzung, Drogendelikten, N√∂tigung, Verleumdung bis zu gef√§hrlicher Drohung. Alle drei werden auf freiem Fu√ü zu dem Prozess kommen. Das Urteil ist f√ľr 27. September geplant.

Schutzgelderpressung in Oberösterreich

Der Hauptschauplatz ihrer √úbergriffe war laut Anklage ein Tanzlokal in Ober√∂sterreich, das offenbar schon in der Vergangenheit Opfer von Schutzgelderpressung gewesen sein d√ľrfte. Zumindest gab es im Jahr 2014 bereits einmal einen Brandanschlag mit einem Molotowcocktail. Damals konnten die T√§ter nie ausgeforscht werden. Am 17. September 2023 wurde das Lokal – unter neuem Namen – gleich nach der Wiederer√∂ffnung nach der Sommerpause erneut von mutma√ülich Kriminellen heimgesucht. Laut Anklage wurden Lokalbesitzer und Lokalbetreiber von Mitgliedern der Hells Angels aus √Ėsterreich und einer Gruppierung aus Deutschland aufgesucht und zusammengeschlagen, weil sie dort keine Drogen verkaufen wollten.