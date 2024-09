Bruno-Kreisky-StraÃŸe: Neue Bushaltestellen und Fahrbahnsanierung

Veröffentlicht am 11. September 2024, 06:43 / ©Stadt Villach/Kofler

Die Stadt Villach errichtet in der Bruno-Kreisky Straße (im Bereich Spar und Obi) zwei neue Bushaltestellen. Im Zuge der Baumaßnahmen, die am Dienstag (10. September) begonnen haben, werden auch Anpassungen an der Oberflächenentwässerung vorgenommen und die Asphaltdeckschicht auf einer Länge von 150 Metern und einer Fläche von 800 Quadratmetern erneuert.

Umleitungsstrecke eingerichtet

Die Dauer der Arbeiten beträgt rund drei Wochen. Die Kosten belaufen sich auf 90.000 Euro. Die Baumaßnahmen bringen auch Verkehrsbehinderungen mit sich. So wird der Verkehr von der Maria-Gailer-Straße in Richtung Neukauf als Einbahn geführt. In der Gegenrichtung wurde eine Umleitungsstrecke eingerichtet.