Berufs- und Bildungsmesse Klagenfurt: Über 120 Aussteller kämpfen um Nachwuchs

Aktiv gegen den Fachkräftemangel und Jugendarbeitslosigkeit: Die Nachfrage nach

Ausstellungsflächen auf der BeSt, Österreichs größter Berufs- & Bildungsmesse in

Klagenfurt, ist heuer besonders groß: Neben Universitäten, Fachhochschulen und

Weiterbildungseinrichtungen nutzen heuer insbesondere auch Lehrbetriebe und

Unternehmen die Gelegenheit, junge Menschen zu informieren. Mehr als 120 Aussteller

treffen auf rund 16.500 Schüler und Schülerinnen, Maturanten und Maturantinnen sowie Lehrstellensuchende.

1.638 arbeitslose Jugendliche, 6.000 offene Stellen

Um rund 17,3 Prozent ist die Jugendarbeitslosigkeit in Kärnten im ersten Halbjahr 2024

gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wie vom Arbeitsmarktservice Kärnten erhoben wurde.

1.638 Jugendliche in Kärnten unter 25 Jahren waren im ersten Halbjahr 2024 arbeitslos

gemeldet. Zugleich wurden im gleichen Zeitraum knapp 6.000 offene Stellen in Kärnten

sowie 674 offene Lehrstellen verzeichnet.

BeSt bietet jungen Menschen Orientierung

Hier junge Menschen, die sich über ihre beruflichen Zukunftschancen informieren wollen, dort Unternehmen, die nach motivierten Mitarbeitern suchen: Mitte Oktober findet in Klagenfurt wieder die BeSt statt, die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung, die junge Menschen mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zusammenbringt. „Im persönlichen Gespräch können sich motivierte künftige Fachkräfte und Unternehmen ausführlich austauschen und aufeinander zugehen“, erklären die BeSt-Organisatoren Matthias Penz und Florian Brunner. „Das gibt jungen Menschen Orientierung und trägt aus unserer Sicht dazu bei, dem Fachkräftemangel und der Jugendarbeitslosigkeit in Österreich effektiv zu begegnen.“

Heuer besonders große Nachfrage bei Ausstellern

Und offensichtlich ist die Nachfrage nach Interaktion gerade bei potenziellen Ausstellern für die BeSt in Klagenfurt heuer besonders groß. Über 120 Unternehmen und Bildungseinrichtungen haben bereits Ausstellungsflächen gebucht. „Es sind nur noch wenige Plätze frei und wir freuen uns, dass wir den Messebesuchern somit ein umfassendes Berufs- und Bildungsangebot in alle möglichen Richtungen von der Lehre bis zur Hochschule anbieten können. Die BeSt bietet dafür heuer besonders viele Möglichkeiten“, so Penz und Brunner. Unter den mehr als 120 Aussteller:innen findet sich traditionell eine breite Palette an Lehrbetrieben, Unternehmen verschiedener Branchen, Informations- und Beratungsstellen, Universitäten, Hochschulen, Kollegs etc.

Drei Tage voller Anregungen

An drei Messetagen können die Aussteller ihr Job- und Bildungsangebot persönlich vorstellen, die Vorteile der Lehrlingsausbildung erklären und Anregungen zur Studien- und Berufswahl geben. Mit interaktiven Komponenten und im persönlichen Austausch können individuelle Möglichkeiten für eine gemeinsame Zusammenarbeit ausgelotet werden. Der Zugang zu den Fachkräften von morgen soll gesichert werden.

BeSt 2024 Die BeSt Klagenfurt findet vom 17. bis zum 19. Oktober 2024 in der Messe Klagenfurt statt. Veranstaltet wird die große Berufs- und Bildungsmesse vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie vom Arbeitsmarktservice Österreich. Organisiert wird die BeSt Klagenfurt von der SoWi-Holding GmbH in enger Kooperation mit der Bildungsdirektion

für Kärnten und dem Arbeitsmarktservice Kärnten.