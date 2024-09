Kurve wird zum Verhängnis: 19-jähriger Motorradfahrer in Feld geschleudert

In eienr Kurve stürzte der 19-Jährige gestern mit dem Motorrad.

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr gestern gegen 19.15 Uhr mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet von Burgkirchen auf der B147, Braunauer Landesstraße, Richtung Braunau. In einer Linkskurve im Ortschaftsbereich Au ist ihm laut eigenen Angaben das Hinterrad des Motorrads weggerutscht. Daraufhin stürzte er und wurde in das angrenzende Feldstück geschleudert. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau gebracht.