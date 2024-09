Villacher Mountainbiker misst sich in Bulgarien mit der Weltelite

Am 10. September starteten die diesjährigen Weltmeisterschaften in der Mountainbike-Orientierung, und der Kärntner Top-Athlet Georg Koffler steht mit großen Ambitionen am Start. Die Wettkämpfe finden in Shumen, Bulgarien, statt – ein anspruchsvolles Terrain, das spannende Rennen und harte Konkurrenz verspricht. Mit dabei ist auch ein Kärntner Sportler: Georg Koffler (Heimatverein: Naturfreunde Villach) hat sich seit Monaten gezielt auf dieses Event vorbereitet und tritt in allen vier Einzeldisziplinen an: Sprint, Massenstart, Mitteldistanz und Langdistanz. Den Abschluss der intensiven Wettkampfwoche bildet der Staffelwettbewerb, in dem ebenfalls die Medaillen entschieden werden.

Koffler „topfit und zuversichtlich“

„Als Sportler ist es immer das Ziel, bestmöglich vorbereitet in das Saison-Highlight zu gehen“, betont der Kärntner. „Ich fühle mich topfit und bin sehr zuversichtlich. Mit meinem Trainer Andreas Di Bernardo haben wir das ganze Jahr über hart gearbeitet und in den letzten Wochen die entscheidenden Feinheiten perfektioniert. Jetzt entscheidet sich alles im Rennen.“ Mit Spannung blickt die Mountainbike-Orientierungswelt auf die kommenden Tage und auf die Entscheidungen, die in den verschiedenen Disziplinen fallen werden. Für Georg Koffler ist es die Chance, sich gegen die internationale Konkurrenz zu beweisen und in der Elite des Sports weiter nach oben zu klettern.