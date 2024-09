Selbst ist die Frau: Finanzworkshop gegen weibliche Altersarmut in Klagenfurt

Am 5. Oktober

Finanzen sind in vielen Partnerschaften reine Männersache. Nur wenige Frauen kümmern sich selbst darum. Zerbricht die Partnerschaft, geraten viele Frauen aufgrund mangelnden Finanzwissens in die Armutsfalle. Gerade junge Mütter und ihre Kinder, aber auch ältere Frauen sind oft gefährdet. Der Verein SuperActive steuert am 5. Oktober mit einem Finanzworkshop speziell für Frauen dagegen.

18 Prozent der Frauen über 65 sind armutsgefährdet

18 Prozent der Frauen in Österreich ab 65 Jahren sind armutsgefährdet (Daten: Statistik Austria). Grund dafür ist oft die klassische Teilzeitfalle, in die viele Frauen nach der Karenz tappen. SuperActive-Obfrau Sara Katu kennt das Problem: „Als Alleinerziehende muss ich für alles selbst sorgen. Auch für meine Vorsorge. Die monatliche Anlage von bereits kleinen Beträgen, wie 25 bis 50 Euro, bewirkt viel und hilft dabei im Alter nicht am Hungertuch zu nagen“.

Kostenfalle Beratung

Übergibt man seine Finanzen in die Hände eines Versicherungs- oder Bankberaters, muss man sich im Klaren sein, dass auch diese etwas verdienen wollen. Ein wenig finanzielle Bildung schafft Abhilfe. SuperActive-Geschäftsführerin Manuela Huss: „Frauen müssen sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Was anfangs Zeit kostet, bringt auf Dauer bares Geld und somit Unabhängigkeit für die Frau.“

Alterspension aufbessern

Der Verein SuperActive holt sich dafür Larissa Kravitz alias „Investorella“ ins Boot. Kravitz ist Finanzmathematikerin, Buchautorin und hat über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Sie wird den Frauen in Klagenfurt in einem Tagesworkshop unter anderem zeigen, wie sie auch mit geringen Mitteln ihre Alterspension aufbessern, Lebensziele finanzieren und für ihre Kinder vorsorgen können.

SuperKids und SuperActive Der Kärntner Verein SuperKids und SuperActive.at bietet mittlerweile alles rund um die Gesundheit von Familien an. Frauen und Kinder stehen im Fokus. Angefangen vom Schwangerschaftsyoga über die Rückbildung bis hin zum Kinderturnen findet man alles im Portfolio des Vereins. Immer wieder gibt es Workshops zu Themen, die sonst im Alltag oft untergehen: Mobbing bei Kinder, Entspannung für Mamas oder eben jetzt ein Finanzworkshop für Frauen. Als Sportverein hat sich der Verein SuperActive auf die Gesundheit seiner Mitglieder – größtenteils Frauen – spezialisiert. Auch die mentale Gesundheit ist dabei ein wichtiger Faktor. Denn zu einem gesunden und fitten Leben gehört auch finanzielle Stabilität.