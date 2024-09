Feuerwehr übte im Windpark für den Ernstfall

Veröffentlicht am 11. September 2024, 08:43 / ©BFVMZ/FF Mürzzuschlag

Als Übungsort wurde das Gebiet um den Windpark Pretul /Moschkogel gewählt. Übungsziel war neben dem Standardfunkverkehr die Abfrage der genauen Koordinaten mittels Funkgerät, die Kommunikation via „Direct Mode“, sowie die Orientierung via Löschbereichskarte. Im Anschluss gab es im Windpark Pretul II eine interessante Führung in das Innere eines Windrads. Großer Dank gilt den Bundesforsten für die Möglichkeit zur Durchführung der Übung.