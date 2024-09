„Scherenzauber“: Neues Friseurstudio in Wernberg eröffnet

Veröffentlicht am 11. September 2024, 09:29 / ©Gemeinde Wernberg

Die Lehre zur Friseurin abgeschlossen, die Meisterprüfung erfolgreich absolviert und nun den nächsten Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn gesetzt: Seit Montag (9. September 2024) ist Jasmin Radan offiziell als Selbstständige tätig. Sie eröffnete in den eigenen vier Wänden in Neudorf ihr Friseurstudio mit dem klingenden Namen „Scherenzauber Jasmin“.

Auch Bürgermeisterin gratulierte

Am Eröffnungstag fand die 27-Jährige zwischen den Terminen mit ihren ersten Kundinnen und Kunden Zeit, um die Wernberger Bürgermeisterin Doris Liposchek zu empfangen. Diese gratulierte Radan mit einem Blumenstrauß zur Betriebseröffnung. „Der Schritt in die Selbstständigkeit erfordert Mut. Ich wünsche der Jungunternehmerin alles Gute und gute Geschäfte“, betont Bürgermeisterin Liposchek.

Friseurleistungen für die ganze Familie

Im Friseurstudio „Scherenzauber Jasmin“ dürfen sich die Kundinnen und Kunden auf ein individuelles Styling mit Wohlfühlcharakter freuen. Die größte Leidenschaft im Berufsalltag hegt Radan für das Strähnen und Färben. Sie bietet Friseurleistungen für die ganze Familie an, von Mama und Papa bis zum Kind. „Besonders gerne kümmere ich mich auch an ihrem großen Tag um Bräute, die ich individuell und zeitlich flexibel betreue, ehe sie vor den Altar treten“, berichtet Radan. Sie bildet sich auch stets weiter, um mit allen Trends am Puls der Zeit zu sein. Die Kundinnen und Kunden sollen das Friseurstudio „Scherenzauber Jasmin“ schließlich bezaubernd verlassen.