Drogenlenker (36) bei Polizeikontrolle aus dem Verkehr gezogen

Veröffentlicht am 11. September 2024, 09:40 / ©5 Minuten

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut führten am 10. September 2024 Verkehrskontrollen auf der S 1 durch. Gegen 10.30 Uhr wurde ein 36-jähriger ungarischer Staatsbürger im Gemeindegebiet von Gerasdorf angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei konnten in dem Auto des 36-Jährigen geringe Mengen an Suchtmittel (Cannabiskraut und Amphetamin) aufgefunden und sichergestellt werden.

Anzeige und Abnahme des Führerscheins

Bei der klinischen Untersuchung durch einen Amtsarzt wurde eine Beeinträchtigung und Fahruntauglichkeit durch Suchtmittel festgestellt. Dem 36-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 09:53 Uhr aktualisiert